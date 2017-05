AdBlue-fusk endnu et led i konkurrenceforvridning

DTL OM FUSK MED UDSTØDSNINGSSYSTEMER:

Mandag 1. maj 2017 kl: 11:15

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Fusk med AdBlue og katalysatorer er kun ét af mange systematiske forsøg på at undergrave det danske transportmarked. Derfor må vi have mere kontrol og så store bøder, at det simpelthen ikke kan svare sig at fuske, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør for vognmandsorganisationen DTL.- De seneste 10 år er der sket en eksplosion i antallet af lastbiler fra Østeuropa på de danske veje. I DTL-Danske Vognmænd ønsker vi mere kontrol og bøder i en skala, hvor det simpelthen ikke kan betale sig at snyde. Ellers accepterer vi, at der er føjet endnu en mulighed til de i forvejen mange konkurrenceforvridende tiltag, der undergraver det danske godstransporterhverv, siger han videre.Der er i de konkrete sager tale om, at lastbilernes SCR-katalysator er blevet sat ud af drift, så den ikke renser udstødningsgasserne for NOx’er.Hvis man snyder SCR-katalysatoren, så man kan køre uden at skulle tanke AdBlue - og tænke på at vedligeholde SCR-systemet, kan man ifølge DTL spare 7-15 øre pr. kilometer.DTL peger på, at de sundhedsmæssige konsekvenser er alvorlige - og at det er unfair konkurrence over for virksomheder, der overholder reglerne.- Vi ser dette som endnu en brik i den ulige konkurrence over for danske vognmænd og chauffører, med underbetalte østeuropæere, manglende betaling af vejbenyttelsesafgift, ulovlig cabotagekørsel, langtids-campering i lastbiler, og nu miljøsvindel, der ikke blot skader borgernes helbred, men som også underminerer danske vognmænds konkurrenceevne ved at undgå at købe Ad Blue og at vedligeholde SCR-katalysatorerne, siger Erik Østergaard og tilføjer:- Vi må have langt mere systematisk kontrol og bøder i en størrelsesorden som virker reelt præventivt på plattenslagerne.Folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S) har indkaldt både transport- og miljøministeren om sagen.