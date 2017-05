Transportministeren sætter et udvalg til at se på havneområdet udefra

Mandag 1. maj 2017 kl: 11:06

Udvalgsmedlemmerne og tidsplan

Peter Maskell er formand for udvalget. Peter Maskell er til daglig professor på CBS og har mange års erfaring som bestyrelsesmedlem og -formand i CMP og DanskeHavne

Jens Bødtcher-Hansen, partner hos Kammeradvokaten

Rikke Søgaard Berth, partner hos Horten

Pernille Wegener Jessen, professor på Aarhus Universitet

Carsten Greve, professor på CBS

Michael Svane, branchedirektør i DI

Bjørn B. Christensen, direktør i DanskeHavne

Af: Redaktionen Baggrunden for at nedsætte udvalget er med Transportministeriets ord, at de danske erhvervshavne er vigtige knudepunkter for transport og erhverv i Det Blå Danmark. Samtidigt er det vigtigt for VLAK-Regeringen, at konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder sker på fair, lige og konkurrencemæssigt forsvarlige vilkår.Det nye ekspertudvalg på havneområdet skal føre den igangværende evaluering af havneloven videre ved at udbygge vidensgrundlaget om havnene og deres fremtidige udfordringer.Ekspertudvalget skal blandt andet se på, om den nuværende havnelov regulerer de offentligt ejede havnes struktur, aktivitet og organisationsform på en måde, der sikrer klarhed forvaltnings- og konkurrenceretligt. Branchen inddrages ved, at Rådet for Danske Erhvervshavne vil være følgegruppe for arbejdet.- Det er vigtigt for mig, at ekspertudvalget er sammensat, så det repræsenterer brede kompetencer med viden fra både den kommunale, økonomiske og juridiske verden. De brede kompetencer er efter min vurdering nødvendige for at komme hele vejen rundt om forholdene for havnesektoren og de regler, der regulerer havnenes virksomhed, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.Når ekspertudvalgets arbejde er afsluttet, vil transportministeren fortsætte dialogen med sektoren om behovet for ændringer i det nuværende regelgrundlag,De øvrige udvalgsmedlemmer er:Udvalgets arbejde forventes afsluttet i tredie kvartal i år.