Byretten dømte rigtigt

VESTRE LANDSRET I SAG OM KONFISKATION AF TO LASTBILER:

Mandag 1. maj 2017 kl: 09:30

Om CEMT-tilladelser

En CEMT-tilladelse udstedes af det land, hvor vognmandsvirksomheden har hjemme. Den giver en vognmandsvirksomhed hjemmehørende i et tredjeland (uden for EU) tilladelse til at køre tre ture i EU, inden lastbilen skal returnere til hjemlandet

CEMT-tilladelser er nummereret og har en tilhørende log-bog med samme nummer. I log-bogen skal chaufføren anføre, hvor han kører, hvornår, om han kører med gods, lastbilens kilometerstand ved dagens start og slut samt lastbilens registreringsnummer.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Sagen startede i juni 2014, hvor Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd blev kaldt ud til en virksomhed i Vamdrup, der havde mistanke til en makedonsk chauffør. Det viste sig, at chaufføren havde forfalsket den log-bog, som han var forpligtet til at føre. Han blev i sommeren 2014 idømt 40 dages fængsel og blev udvist af Danmark i 6 år.I september samme år standsede Tungvognscenter Syd endnu en lastbil fra samme makedonske selskab ved rastepladsen på Ejer Baunehøj. Chaufføren i lastbiler havde lavet lignende forfalskninger af den log-bog, han kørte med, og blev også idømt 40 dages fængsel og udvist af Danmark i 6 år.- Der blev i begge tilfælde kørt på en såkaldt CEMT-tilladelse. Reglerne er sådan, at lastbilen må køre tre ture i EU, hvorefter den skal tilbage til hjemlandet. Forfalskningerne i log-bøgerne skulle vildlede kontrolmyndighederne til at tro, at lastbilerne havde været tilbage i Makedonien, selvom de havde kørt godskørsel i Norden. Når lastbilen har kørt sine tre ture, har den ikke længere tilladelse til at køre godskørsel i EU. Derfor blev vognmandsvirksomheden dømt for i alt 8 tilfælde af kørsel uden tilladelse, siger specialanklager fra Sydøstjyllands Politi, Pernille Moesborg.Vognmandsselskabet blev også dømt for medvirken til chaufførernes forfalskninger.- Både i by- og landsretten er der blevet lagt vægt på den systematiske karakter af overtrædelserne, at overtrædelserne fortsatte, efter den første chauffør var blevet dømt, og at selskabet tidligere havde fået flere bøder for at køre uden tilladelse, siger Pernille Moesborg videre.De to lastbiler, som politifolk fra Tungvognscenter Syd standsede, blev konfiskeret.Byretten i Kolding konfiskerede også de såkaldte CEMT-tilladelser, men det fandt Landsretten ikke grundlag for.