Politiet udskriver bøder for ulåste biler

Mandag 1. maj 2017 kl: 08:44

Af: Redaktionen - Det er farligt, hvis nogen tager dem og bruger dem til noget kriminelt. Efter det, der er sket rundt om i Europa, har vi rettet henvendelse til renovationsselskaberne og opfordret dem til at sikre, at bilerne ikke kan stjæles, siger Henrik Møller Jakobsen, der er vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, til dr.dk.





- Han peger på, at man som bilist - uanset om man kører i en personbil eller i en stor lastbil - har pligt til at sikre sig, at bilerne ikke umiddelbart kan stjæles.









Politiinspektøren oplyser til dr.dk, at Københavns Politi de seneste 14 dage har udskrevet bøder til flere, der har efterladt deres bil med nøglerne i.









Københavns Politi har henvendt sig til de virksomheder, der samler affald ind i København og opfordret dem om at sikre, at renovationsbilerne ikke kan stjæles.









