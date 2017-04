Vognmand har fået svær vogn med fire-aksler og stor kran

Fredag 28. april 2017 kl: 13:10

Af: Jesper Christensen Lastvognen er leveret med eksempelvis Volvo Dynamisk Styring, som giver mere direkte styring og reducerer den kraft, chaufføren skal bruge til at dreje rattet. Bilens udstyrspakke omfatter eksempelvis Xenon forlygter, hjørnebelysning og komfort til chaufføren i form af regnsensor og automatisk skift mellem kørelys og nærlys. Der er også ”My Truck” løsning på bilen, så udstyr som motorvarmer kan kontrolleres/fjernbetjenes via smartphone.Kranen, som lastbilen er opbygget med, er en Effer 1750 L8S+L6S med en hydraulisk rækkevidde på 41,03 meter vandret og 44 meter lodret. Med to manuelle arme bliver rækkevidden øget med 4 meter. Den er monteret med et tre ton spil, kranen har syv støtteben - et frontstøtteben, fire støtteben med en spændevide på 10.100 mm i siderne og to bagudvendte støtteben.

Auma i Frederikssund har stået for lakeringen, og bilen er klargjort hos Volvo Truck Center i Hillerød og leveret af Christian Garn Madsen.









