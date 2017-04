Transportorganisation tager kraftig afstand fra svindel med lastbilers udstødningssystemer

Torsdag 27. april 2017 kl: 12:11

Af: Jesper Christensen Transportorganisationen ITD, som har flere medlemsvirksomheder, der driver vognmandsvirksomheder i udlandet - eksempelvis i Østeuropa, tager man skarpt afstand fra svindlen og støtter en målrettet kontrolindsats kombineret med hård sanktionering.I Danmark har der indtil nu ikke været en målrettet kontrolindsats fra politiets side over for snyd med det udstyr, der skal sænke lastbilers udledning af farlige stoffer - partikler og kvælstofilter (NOX’er) fra dieselforbrænding.Udstyret på lastbilerne, der snydes med, er SCR-katalysator-systemer, der begrænser udledningen af partikler og NOX’er ved at tilføre stoffet AdBlue til den varme udstødningsgas, når den kommer fra motoren.- Vi tager som organisation for den danske transport- og logistikbranche på det kraftigste afstand fra den svindel med AdBlue-systemer, som er fundet ved politiets kontroller. Branchen har et ansvar for at sikre bæredygtighed, og vi arbejder hver dag for en grønnere transportbranche. Hvis en vognmand bevist forsøger at gå uden om systemet, så er det et decideret skråplan og helt uacceptabelt. Vores klare holdning er, at der skal slås hårdt ned på denne type svindel, uanset hvem det er, der svindler med disse systemer, siger chefkonsulent Jørn-Henrik Carstens fra ITD.Han peger på, at svindel med systemerne, der skal begrænse forurening fra lastbilmotorer, i dag straffes med en bøde på omkring 1.000 kroner. Men det skal der ifølge Jørn-Henrik Carstens strammes op på.- Det må aldrig kunne betale sig at spekulere i omgåelse af eksisterende regler. Derfor skal det kunne mærkes, hvis man tages i at snyde. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bør derfor også sikre, at kontrolindsatsen øges, og at der sanktioneres hårdt på dette område, og jeg ved, de kigger på det netop nu. Det nuværende bødeniveau står slet ikke mål med konsekvensen af svindelen. Bødeniveauet bør derfor vurderes ud fra den økonomiske gevinst, som en omgåelse af gældende regler giver, siger Jørn-Henrik Carstens.SCR-systemerne bruger anslået AdBlue for 7 øre pr. kilometer. Så kan man selv gange op for at se, hvor stor en besparelse kan blive, hvis man eksempelvis kører 150.000 km årligt uden AdBule . 10.500,00 kroner. Hvis man snyder systemet kan man også køre videre, hvis SCR-katalysatoren går i stykker. Her kan man køre uden om en omkostning på op over 40.000 kroner til reparation af SCR-katalysatoren.













