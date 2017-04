Knallerten uden knald er grøn og kører varer ud

Torsdag 27. april 2017 kl: 09:49

Sikker kørsel

Af: Jesper Christensen Med el-knallerten, der har tre hjul og er opbygget med lad, kan det både blive grønnere og mere økonomisk at transportere varer og gods rundt i lokalområdet. MGB delivery knallerten, som også klarer tunge laster, er videreudviklet til en ny el-drevet version, der er en fleksibel løsning til forretninger og virksomheder med et begrænset transportbehov.Med op til 50 km på en opladning, som koster cirka 1 krone, er knallertens 60 Volt el-motor billig i drift. Den fås med en effekt på op til 3.000 Watt og får strøm fra en batteripakke med en kapacitet på op til 45 Ampere-timer. Der er nem adgang til batterierne, som er placeret under ladet.Ladet måler 90 gange 100 cm og er beklædt med stål. Det kan tippes og kan tage en last på op til 250 kilo. I praksis anbefaler TMP, at man kører med mindre, så knallerten er lettere at styre gennem trafikken.Når man drejer på ’gashånd-taget’, sikrer teknologien i knallertens styreenhed, at el-motoren hele tiden tilføres den rigtige mængde af strøm. Ved at bruge ECO-funktionen kan der spares energi - eksempelvis når man har læsset varerne af.Delivery knallerten sættes let i bak med R-knappen på styret, og sikkerheden er høj med hydrauliske skivebremser på alle tre hjul plus parkeringsbremse. Under kørslen giver LED-displayet blandt andet overblik over batteri-tiden, og der kan ’tankes op’ i enhver 230 V stikkontakt.MGB delivery knallerten fås i farverne sort, vinrød metallic og blå.