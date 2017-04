Kinesisk bilproducent åbner fabrik i Ungarn

Onsdag 26. april 2017 kl: 23:30

På BYD Electric Bus and Truck Hungary Kft skal der bygges op mod 400 busser og buschassiser årligt på det 66.000 kvadratmeter store fabrikskompleks.

Af: Jesper Christensen I øjeblikket beskæftiger fabrikken, der er BYD’s første hel-ejede fabriksanlæg i Europa, 32 medarbejdere, hvoraf to tredjedele er fabriksarbejdere. På sigt forventer BYD at komme op på 300 medarbejdere på fabrikken i Ungarn - de fleste lokalt rekruterede ungarer med teknisk baggrund, som skal arbejde i toholdsskift med at samle busserne, der skal afsættes til BYD’s europæiske kunder.BYD oplyser, at de elektriske busser snart vil blive fulgt op af andre produkter som eksempelvis elektriske gaffeltrucks og lette erhvervskøretøjer.Planen er, at fabriksanlægget i Ungarn skal producere buschassis’er, der skal samles til komplette busser i Storbritannien via BYD ADL-partnerskabet og til en kommende BYD-fabrik i Frankrig. BYD planlægger at bygge og levere 40 busser allerede i 2017.Isbrand Ho, der er administrerende direktør for BYD Europ, peger på, at udgangspunktet for produktionen af el-drevne busser er, at der er behov for ren luft i byer over hele verden.- Der går ikke en uge uden en beretning om alvorlige helbredsmæssige konsekvenser af luftforurening, der kommer fra biltrafikken - i sær fra dielselmotorer.- Bybusser er ikke kun en hovedbidragsyder til luftforurening, men også en af de letteste at elektrificere, da de kører i faste rutenet, påpeger han.BYD vil tage udgangspunkt i situationen i store kinesiske byer, hvor dårlig luft ikke er noget nyt, og målrette sin batteri-teknologi til bus-området med ambitioner om at række videre ud og omfatte andre typer køretøjer.BYD har i dag el-busser i drift i Shiphol-lufthavn ved Amsterdam og en stor flåde af el-busser i drift i London.Den kinesiske BYD-koncern er baseret i Shenzhen. Siden starten i 1995 har BYD udviklet ekspertise inden for genopladelige batterier og udvidet sine løsninger inden for bæredygtig energi globalt. BYD har udviklet et nul-udslips energi-økosystem, solkraft-anlæg, energioplagringssystemer, elektrificerede transportsystemer og monorail.