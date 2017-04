EU er klar til fri roaming fra juni

Onsdag 26. april 2017 kl: 22:57

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Den endelige afstemning i Rådet baner vejen for fri roaming, siger Emmanuel Mallia, der er Maltas minister for konkurrenceevne samt digital økonomi, maritim økonomi og tjenesteøkonomi.- Når europæerne tager på ferie til sommer, kan de benytte sig af retten til at kunne opretholde kontakten og bruge internettet, som om de var i deres hjemland. EU gør vores liv lettere på en meget praktisk måde, sortsatte han.Roaming uden at betale tillæg eller "roam like at home" er for folk, der bor i Europa, og som rejser til andre EU-lande som led i deres arbejde eller i fritiden. Det vil også blive indført i Island, Liechtenstein og Norge kort tid efter 15. juni."Roam like at home" har til formål at gøre kommunikation under rejser lettere. Det er ikke hensigten at give mulighed for permanent roaming, hvor en kunde tegner et abonnement i det billigste land og bruger det i sit hjemland.Der gælder særlige regler for telefonabonnementer med ubegrænsede datamængder og forudbetalte kort.Den reform af EU-engrospriser, der er blevet vedtaget, er en praktisk og juridisk forudsætning for ophør af roaminggebyrer som fastslået i roamingforordningen fra 2015. Nye engrosprislofter er nødvendige for at bidrage til at sikre, at operatører er i stand til at tilbyde deres kunder roaming uden tillæg uden at hæve priserne i hjemlandet.Da EU-Parlamentet godkendte engrosforordningen 6. april, er det grønne lys fra Ministerrådet det sidste juridiske skridt, inden teksten undertegnes af de to institutioner i midten af maj og offentliggøres i EU-Tidende inden udgangen af maj.Den vil derefter træde i kraft tre dage efter offentliggørelsen. Dette betyder, at fristen 15. juni 2017 vil blive overholdt, og at "roam like at home" kan begynde.