Havn i Østvendsyssel fordobler årsresultatet

Torsdag 27. april 2017 kl: 01:00

Af: Jesper Christensen Frederikshavn Havn kom ud af 2016 med et resultat på 17,04 millioner kroner. Resultatet udgør over en fordobling af 2015-resultatet, der var på 8,31 millioner kroner. 2016-resultatet er det bedste resultat siden 2007- Jeg kan på bestyrelsens vegne sige, at vi anser årets resultat for yderst tilfredsstillende. Omsætningen i 2016 har været stigende på flere områder, og Frederikshavn Havn har været begunstiget af, at havnens kunder har udviklet deres forretninger med nye aktiviteter. Der er ingen tvivl om, at vi allerede nu begynder at kunne se en positiv effekt af den kommende havneudvidelse, og vi forventer, at den positive udvikling videreføres i 2017 med et årsresultat i mindst samme størrelsesorden, siger Bo Uggerhøj, der er formand for bestyrelsen i Frederikshavn Havn.Byggeriet af første etape af havneudvidelsen i Frederikshavn forløber planmæssigt. Udvidelsen skal efter planen være færdig i foråret næste år og vil øge havnens samlede areal med 330.000 kvadratmeter baglandsarealer, 30.000 kvadratmeter kajareal, 600 meter kaj og en vanddybde på 11 meter. Ifølge Bo Uggerhøj er der stor interesse for de mange nye muligheder, som havneudvidelsen bringer med sig.- Frederikshavn Havn er i dialog omkring nogle meget spændende projekter, som gør, at vi inden længe vil påbegynde et udbud omkring videreudbygning af havnen og vores faciliteter. Af konkurrencemæssige hensyn kan vi på nuværende tidspunkt desværre ikke komme nærmere ind på, hvad disse projekter indebærer, men vi håber snarest at komme med en mere konkret udmelding omkring den næste fase, siger Bo Uggerhøj.