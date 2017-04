Indtægter fra salg af arealer skal bruger til ny havneinfrastruktur

Onsdag 26. april 2017 kl: 17:33

Af: Redaktionen Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen peger på, at den ekstraordinære indtjening fra frasalget af arealer, giver Aarhus Havn muligheder for at forbedre havneinfrastrukturen, og således skabe grundlag for fremtidig vækst.- Vi er i gang med flere store og investeringstunge projekter som for eksempel en ny Omniterminal og en ny rampe til særtransporter, siger Jakob Flyvbjerg Christensen og fortsætter:- Frem til 2020 skal vi investere i en helt ny færgeterminal på Østhavnen. Disse og andre store fremtidige investeringer er mulige, fordi Aarhus Havn i dag har en finansiel robusthed, der blandt andet skyldes, at vi har kunnet afhænde utidssvarende havnearealer til bymæssig brug.