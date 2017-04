Havnen i Aarhus havde pæn fremgang sidste år

Onsdag 26. april 2017 kl: 17:32

Af: Redaktionen Aarhus Havns realiserede med frasalget et samlet overskud på 247 millioner kroner i 2016 mod 84 millioner kroner året før. Hvis man alene kigger på overskuddet af selve havnedriften før de ekstraordinære indtægter fra salget af arealerne på Aarhus Ø, er der en indtjening på 59 mio. kroner, hvilket svarer til en stigning på 44 procent i forhold til året før.- Vi agerer i et presset marked i disse år. Derfor synes jeg, det er et solidt resultat, vi kommer ud med. Vi har været i stand til at realisere en vækst i omsætningen samtidig med, at vi har reduceret vores omkostninger, og det giver en tilfredsstillende bundlinje, siger havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen.Han henviser således til en omsætningsstigning på 10 millioner kroner fra 246 millioner kroner i 2015 til 256 millioner kroner i 2016. Omsætningsstigningen stammer dels fra omsætningen af gods, udlejning af bygninger og arealer samt salg af serviceydelser.