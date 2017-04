Færre buschauffører og billetkontrollører blev overfaldet i 2016

Onsdag 26. april 2017 kl: 14:05

Af: Redaktionen I billetkontrollen blev der sammenlagt registreret 66 procent færre episoder i 2016, end tilfældet var i 2015. I faktiske tal er antallet af registrerede episoder faldet fra 83 til 28. Betegnelsen “episoder” dækker over både psykiske og fysiske episoder.Movia har gennem flere år sat en række tiltag iværk for at styrke billetkontrollørers arbejdsmiljø og sikkerhed. I januar 2015 indførte Movia bodycams, der er små kameraer integreret som en del af kontrollørernes uniformer. I 2016 er der også blevet indført en ny kontrolprocedure, så mindre grupper af kontrollører arbejder sammen. Det betyder, at konfliktsituationer i højere grad kan undgås.Den årlige opgørelse af overfald omfatter også buschaufførerne i Movia’s trafik. Også her er der registreret et stort fald i antallet af overfald. Psykiske overfald er mere end halveret fra 27 til 9 episoder. Fysiske overfald er på nogenlunde samme niveau som i 2015.- I Movia er vi meget optagede af, at chauffører og billetkontrollører kan udføre deres arbejde i tryghed. Målet er at reducere antallet af overfald til nul. Vi er derfor meget tilfredse med, at de initiativer, der er taget, ser ud til at have en præventiv effekt, siger forretningschef Eskil Thuesen.Movia udarbejder hvert år en opgørelse over røverier og overfald på både billetkontrollører og buschauffører. Det sker som led i virksomhedens samfundsansvarspolitik, hvor ambitionen for overfald er nul.