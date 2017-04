Vognmand og en ansat i miljøcenter er dømt for databedrageri og mandatsvig

Af: Jesper Christensen Den ansattes arbejde bestod i indvejning af affald, så affaldets vægt og affaldstype blev registreret i et elektronisk vejesystem med henblik på afregning af det korrekte beløb for aflevering af affaldet.Den ansatte blev dømt for i perioden 2007 til 2011 i et stort antal tilfælde at have begået databedrageri ved at ændre, tilføje eller slette oplysninger i det elektronisk vejesystem, så flere vognmænd, der afleverede affald, ikke blev afkrævet og betalte det korrekte beløb for aflevering af affaldet. Den ansatte blev endvidere dømt for i adskillige tilfælde at have begået mandatsvig ved at lade vognmænd køre igennem vejesystemet uden nogen form for registrering.Vognmændene gav den ansatte på miljøcenteret et pengebeløb pr. ladning af affald, så der ikke blev afkrævet og betalt det korrekte beløb for aflevering af affaldet.Den tiltalte ansatte blev idømt fængsel i 1 år og 9 måneder.Den tiltalte vognmand blev ligeledes dømt for databedrageri og mandatsvig ved at have benyttet de nævnte fremgangsmåder til at ikke blive afkrævet og betale det korrekte beløb for aflevering af affald.Den tiltalte vognmand blev idømt straf af fængsel i 1 år og 6 måneder.Retten i Odense fandt i 2014 og i 2016 tre andre ansatte på miljøcenteret og fire andre vognmænd skyldige i lignende lovovertrædelser mod miljøcentret. Disse domme blev ikke anket.