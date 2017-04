Borgere i Kolding Kommune fortæller om ulovlige overnatninger

Onsdag 26. april 2017 kl: 09:34

Af: Redaktionen - Hvis der er tale om ulovlige aktiviteter, skal de lovliggøres enten ved nedrivning eller dispensation. Og vi er jo nogle i byrådet, som ikke mener, at hotelvirksomhed har noget at gøre i et industrikvarter, siger formanden for byrådets plan- og boligudvalg, Poul Erik Jensen (S) ifølge Jyske Vestkysten.Enhedslistens medlem af Kolding Byråd, Benny Dall, har ifølge avisen også fået en del henvendelser om barakker, der er opstillet,så lastbilchauffører kan overnatte i dem. Barakkerne er opstillet i industrikvarterer og kan dermed være i strid med plangrundlaget for områderne.Benny Dall har skrevet til by- og udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune og påpeget, at den bør tjekke forholdene.Lederen af byggesagsafdelingen Stine Pedersen bekræfter over for Jyske Vestkysten, at de pågældende virksomheder bliver kontaktet med henblik på at få vurderet, om deres aktiviteter er ulovlige.- Så hører vi deres bemærkninger og afgør, hvad der skal ske, og det vil selvfølgelig afhænge af byrådets afgørelse i Contrans-sagen, siger hun til avisen.Læs også:





