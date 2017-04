Lastbilforhandler tilpasser sin organisation

Onsdag 26. april 2017 kl: 09:13

Af: Redaktionen Organisationsændringen betyder, at Steffen Frommelt er udnævnt til ansvarlig for servicemarkedet på tværs af de syv filialer, så synergieffekterne bedre kan udnyttes. Der oprettes desuden to stillinger som Truck Center chef i hebnholdsvis Volvo Truck Center Hillerød og Taastrup.





Samtidig bliver der lagt endnu mere vægt på kort- og langtidsudlejning af Volvo- og Renault-lastvogne. Den styrkede afdeling vil høre under Dan Gregersen, der fortsat også er ansvarlig for salg af nye Volvo-lastbiler samt brugte Volvo- og Renault-lastbiler.







Ledergruppen i Volvo Truck Center består desuden af Claus Rieland, der fortsat er ansvarlig for salg af nye Renault-lastvogne og varevogne samt Gitte Madelaire, der har ansvaret for salgssupport.







- Årsagen til denne organisationstilpasning er, at vi ønsker at skabe de bedste forudsætninger for, at vi som forretning kan fastholde en stærk kundebase, vores stærke driftsorganisation med fokus på god kundeservice, gode økonomiske resultater og vores høje kompetencer hos medarbejderne, siger Volvo Truck Center’s direktør Jacob Libach Nielsen.







Claus Rieland - er ansvarlig for salg af nye Renault-last og -varevogne .













































Gitte Madelaire har ansvaret for salgssupport.

























































Dan Gregersen (tv) har også fået ansvaret for kort- og langtidsudlejning af Volvo- og Renault-lastvogne. Steffen Frommelt (th) er udnævnt til ansvarlig for servicemarkedet på tværs af de syv filialer under Volvo Truck Center.

Volvo Truck Center’s direktør Jacob Libach Nielsen (mf)









