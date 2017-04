Djurslands største havn noterer et tilfredsstillende 2016-resultat

Af: Redaktionen På den ordinære generalforsamling i Grenaa Havn A/S mandag i denne uge kunne bestyrelsens formand, Poul Anker Lübker, der havde meldt sin afgang som formand, orientere om, at havnen i 2016 havde fremgang i både aktiviteter og omsætning. Havnens samlede omsætning steg i 2016 til 52,7 millioner kroner mod 46,4 millioner kroner året før, og Grenaa Havn håndterede i 2016 1,4 millioner ton gods mod 1,2 millioner ton i 2015. Regnskabsresultatet for 2016 blev på 8,1 millioner kroner.Bestyrelsen for Grenaa Havn forventer øget fremgang i indeværende år. Den nævnte strategiplan omfatter blandt andet en tilpasning af organisationen, som nu er gennemført, og Poul Anker Lübker betegnede havnens fremtidsmuligheder som formentlig de bedste nogen sinde.Formanden omtalte i sin beretning blandt andet, at Grenaa Havns planer om at opstille vindmøller ud for havnen efter længere tids grundig analyse blev endeligt opgivet i løbet af året. Samlet har analyser med mere af projektet kostet cirka 1,5 millioner kroner.- Men det betyder ikke, at Grenaa Havn opgiver de vigtige kompetencer, havnen har vedrørende havvindmøller. Grenaa Havn vil stadig satse på at være en aktiv spiller i fremtidig udvikling af havvindmølleparker, men det bliver i en rolle som professionel assembly/udskibningshavn, sagde Poul Anker Lübker.Foruden vind er bulk, projektlaster, recycle & waste management, færge- og liniefart, udlejning samt stacking & maintenance af borerigge, platforme og skibe de styrkeområder, hvor Grenaa Havn har betydelige fordele og kompetencer. Det er derfor dem, havnen vil fokusere på i fremtiden.













