DAF har løftet klædet for nye XF'er og CF'er

Tirsdag 25. april 2017 kl: 10:51

Af: Jesper Christensen DAF peger på, at de nye modeller er blevet forbedret på en række punkter. Blandt andet er de 100 kg lettere end de hidtidige modeller, mens brændstoføkonomien er blevet forbedret med 7 procent. Hvor DAF's Euro 4 motorer brugte 34 liter dieselolie pr. 100 km, er forbruget i de nyeste Euro 6-motorer nede på 28 liter pr. 100 km afhængig af kørselsopgaverne.





Drivlinien i XF og CF-modllerne er også blevet forbedret med øget drejningsmoment i både MX-11 og MX-13 motorerne.





Her på transportnyhederne.dk vil vi inden for de næste uger få lejlighed til at se nærmere på de nye DAF'er.













