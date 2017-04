Mand i personbil overfaldt lastbilchauffør

Tirsdag 25. april 2017 kl: 10:02

Af: Redaktionen Østjyllands Politi fik anmeldelsen fredag morgen klokken 07:32. Lastbilchaufføren fortalte politiet, at han var blevet overfaldet af en mand i en personbil på grund af uenighed om, hvordan man kører i en rundkørsel.





Overfaldet skete på Hollandsvej i Hammel, hvor manden i personbilen dyttede voldsomt, hvilket fik lastbilchaufføren til at standse og stige ud af sin bil, da han troede, at noget var galt. Manden i personbilen kørte frem mod lastbilchaufføren og var ved at køre ham ned, hvorefter manden i personbilen sprang ud og råbte af lastbilchaufføren og slog ham i ansigtet med knyttet hånd.





Lastbilchaufføren fik med politiets formulering en mindre skade i ansigtet.











