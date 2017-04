Gule rotorblink bruges ofte unødvendigt

VOGNMANDSFORENING:

Mandag 24. april 2017 kl: 12:20

Af: Redaktionen Ifølge FDL bruger stadigt flere chauffører - mange gange helt unødvendigt. Og gule rotorblink betyder, at mange bilister bliver lidt tilbageholdende og tydeligt nervøse for at skulle overhale et stort lastvognstog. Nogle gange går trafikken nærmest i stå.- Det er en dum uskik med de rotorblink, som kun bør bruges, når der er et reelt behov derfor, siger FDL´s kontorleder Jens Groot.- Jeg oplever dagligt på mine køreture mellem Randers og kontoret i Vejle, at der opstår farlige situationer, fordi alt for mange privatbilister reducerer deres hastighed, når de bagfra nærmer sig et vogntog med gule rotorblink. Det skaber ofte nogle helt unødvendige kødannelser i yderste vognbane, og det øger risikoen for uheld. Dels fordi mange kører alt for tæt, og dels fordi de mange røde stoplygter lyser igen og igen, siger han videre.Jens Groot har ingen patentløsning på problematikken, men peger på, at der er noget galt, når der eksempelvis ikke skal mere end tre lastbiler og en bus til at skabe en nervøs og langsomt kørende kolonne i venstre spor ved Ejer Bavnehøj.- Lastbilerne, og deres elefantoverhalinger, får ofte skylden for disse trængselsproblemer. Selv på TV kan man hører en kvinde udtale sig om, hvor meget hun hader lastbiler. De skal, efter kvindens opfattelse, ikke have lov til at være på vejen. Et udsagn, der ikke just oser af intelligens. Alle disse eksempler har nu resulteret et lovindgreb mod ekstra lange særtransporter på E45 i myldretiden, siger Jens Groot og fortsætter:- Men hvor, skal de så være, når de ikke kan forlade eller parkere på E45. Det er ikke gennemtænkt, men rendyrket populisme. Der er behov for, at der gennemføres kampagner, som orienterer de over forsigtige bilister, som i et vist omfang skaber problemerne. De forsigtige bilister skal holde op med at bruge bremsepedalen som fodhviler, og i stedet regulere farten med speederen og kun røre bremsen, når det er nødvendigt. Vi skal også have en kampagne som henvender sig til lastbilchaufførerne med et klart budskab om, hvornår der skal bruges gule rotorblink. Og måske, især, hvornår der ikke skal, for det her drejer sig jo ikke om at skabe et så stort lysshow, som muligt.













