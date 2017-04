Politiet kontrollerede biler i Grenaa

Mandag 24. april 2017 kl: 11:28

Sagerne fordelte sig således:

12 hastighedssager på landevej (klip)

Én hastighedssag på landevej (betinget frakendelse) - hastigheden var 148 km/t mod tilladt 80 km/t, og sigtede var den ovennævnte førstegangserhverver.

Én hastighedssag i by (betinget frakendelse)

Én kørsel uden førerret

Én kørsel i frakendelsestiden

To sager vedrørende paragraf 54-kørsel (heraf én med konfiskation af bil grundet gentagelsesvirkning)

To sager vedrørende paragraf 53-kørsel (heraf én som færdselsuheld/spirituskørsel)

Én sag vedrørende kørsel venstre om helleanlæg

En sag vedrørende fejl/mangler, personbil

To sager vedrørende fejl/mangler, knallert

To sager vedrørende manglende forsikring, knallert

Én sag vedrørende ikke medbragt kørekort, knallert

To sager vedrørende hyrevognskørsel

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Østjyllands Politi sigdte som følge af kontrollen fredag nat 20 personer for at have brudt reglerne på færdselsområdet.Østjyllands Politi oplyser videre om den nævnte unge mand, at han blev målt med laser. Politipatruljen forsøgte herefter at bringe bilen til standsning. Inden patruljen nåede at tænde udrykningssignalerne, kørte den unge mand i kådhed venstre om et helleanlæg - formentlig for at imponere passagererne i bilen. Det udløste den unge mands andet klip og dermed et kørselsforbud.