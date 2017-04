Bokse kan snyde med udstødningen fra lastbiler

Af: Redaktionen Kontrollen, som politiet afholdt sammen med inspektører fra Færdselsstyrelsen, havde som mål at afsløre vognmænd, som har koblet små bokse til lastbilernes styresystemer, som gør, at lastbilernes advarsels- og kontrolsystemer sættes ud af kraft, så lastbilerne udleder mere NOx.I kontrollen fandt politiet ni lastbiler, som havde en ulovligt installeret snyde-boks, og transport, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen er glad for, at politiet sætter ind over for problemet.- Snyd og manipulation med udstyr i lastbiler er uacceptabelt og bør ikke finde sted. Det er ulovligt, det er en belastning for miljøet, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at få det stoppet, siger Ole Birk Olsen og fortsætter:- Jeg er derfor glad for, at Færdselsstyrelsen og Miljøstyrelsen, med inddragelse af politiet, arbejder på at gøre noget ved problemstillingen, og resultatet af denne kontrol er et skridt i den rigtige retning.Politifolkene, som står for kontrollen, har været på kursus i Norge for at se, hvordan man spotter det forbudte udstyr. På en af kontrollerne i Norge havde 35 af 50 udtagne lastbiler ulovligt udstyr installeret. Hvis lastbilernes system til rensning af udstødningsgasserne holder op med at fungerer på grund af manglende AdBlus eller bliver koblet fra, vil lastbilen normalt sende advarsler til chaufføren, og hvis han ikke reagerer, vil lastbilen sænke farten markant. Med en snyde-boks kan man sætte dette system ud af kraft og køre videre uden at skulle tanke AdBlue eller få koblet systemet til igen.Alle nye lastbiler har installeret systemer, der på den ene eller anden måde renser udstødningsgasserne for at begrænse NOx-udledningen. Det ulovlige udstyr installeres formodenligt at spare penge til AdBlue eller til vedligeholdelse af lastbilerne.Listeprisen på AdBlue er i øjeblikket omkring 5.900 kroner pr. 1.000 liter.AdBlue-forbruget ligger på omkring fem procent af dieselforbruget. Der bliver altså brugt fem liter AdBlue pr. 100 liter diesel.