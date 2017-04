Transportorganisation vil have et vækstteam for vejgodstransport

Fredag 21. april 2017 kl: 12:35

Af: Redaktionen ITD opfordrer transportminister Ole Birk Olsen (LA) til at lade sig inspirere og få et vækstteam til at udføre et tilsvarende arbejde for vejgodstransporten.- Vejgodserhvervene omsætter for over 100 mia. kr. om året og beskæftiger mere end 42.000 personer. Transportvirksomhederne opererer samtidig på et internationalt marked, der er præget af benhård international konkurrence og stor usikkerhed. Jeg vil gerne opfordre transportministeren til at lade sig inspirere af erhvervsministeren og nedsætte et vækstteam for vejgodstransporten, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.- Vi er med til at skabe beskæftigelse i hele landet. Danmark er en stærk international spiller på vejgodstransportområdet, hvor danske virksomheder er blandt de førende i verden. Men konkurrencen intensiveres. Det er derfor vigtigt, at vi ruster os til at stå distancen internationalt – også på lang sigt. Et vigtigt skridt kunne være at oprette et vækstteam for vejgodstransporten med repræsentanter fra de stærke danske transportvirksomheder, siger Carina Christensen videre.Hun mener, at et vækstteam for vejgodstransporten skal belyse udfordringer og barrierer for vækst i det danske transporterhverv samt udarbejde konkrete anbefalinger til fremtidsrettede vækstvilkår.Carina Christensen henviser til, at digitaliseringen giver nye muligheder, som både erhverv og myndigheder skal gribe, ligesom der er stort potentiale for danske virksomheder i udbredelsen af højteknologiske og energieffektive løsninger. Samtidig skal investeringer i Danmark fremmes, og der skal ses på, hvorledes de danske transportklynger kan udvikles endnu mere.