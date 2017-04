Færgerederi har atter fået en Shippax Award

Fredag 21. april 2017 kl: 12:35

her

Af: Redaktionen En uafhængig jury bestående af dedikerede eksperter inden for skibsfart udvælger vinderen af Shippax Award, og prisen anses derfor for at være den fineste inden for den kombinerede færge-, ro-ro- og krydstogtsbranche.- Scandlines er stolt over, at færgebranchens anerkendte organisation har valgt at tildele M/F Berlin denne fornemme pris. Juryen fremhævede især vores valg af hybridsystem, Berlins optimerede skrog og det unikke og moderne design i passagerområderne, siger CCO hos Scandlines, Morten Haure-Petersen.I maj og december 2016 indsatte Scandlines to nye færger på ruten Gedser-Rostock - Berlin og Copenhagen. For første gang i rutens historie blev der designet to færger specielt til ruten, da Scandlines også havde et ønske om at give kunderne en helt anden maritim oplevelse om bord samt øge effektiviteten af driften.I forbindelse med udviklingen af skibene gjorde Scandlines et stort arbejde for at optimere skrog og fremdrivning for at forbedre ydelsen på lavt vand, manøvredygtighed og brændstoføkonomi.De to nye færger drives af Scandlines’ hybridsystem, der kombinerer brugen af dieselgenerator og batteriinstallation. Hybridsystemet sørger for, at dieselmotoren udnytter brændstoffet mere effektivt samtidig med, at der er en underlæggende strømforsyning, hvis en dieselmotor skulle stoppe utilsigtet. Sammen med andre optimeringstiltag er færgernes brændstofforbrug blevet reduceret til næsten en tredjedel per overfart per bil sammenlignet med de hidtidige færger på ruten.I færgens passagerområder er design og interiør inspireret af natur og landskaber, og i de store, lyse rum venter der kunden en fantastisk udsigt ud over havet. I Scandlines Buffet forrest i skibet er der over 300 siddepladser, det samme er tilfældet i foodXpress cafeteria, der ligger midt i skibet og har direkte adgang til den store og moderne Onboardshop. På øverste dæk ligger BerlinXpresso, der er indrettet i strandens farver og har direkte udgang til det åbne dæk.Færgerne Berlin og Copenhagen blev færdiggjort på værftet Fayard A/S. Det franske arkitektfirma AIA architects stod for design og interiør af passagerområderne.