Ystad vil være en del af europæisk transportkorridor

Fredag 21. april 2017 kl: 01:00

Af: Redaktionen Diskussionen bliver mere og mere aktuel i takt med, at trafikken mellem Skandinavien og Østeuropa vokser kraftigt. Det mærkes eksempelvis på færgeruten mellem Ystad i Sydsverige og Swinoujscie i Polen.Ystad Havn havde inviteret politikere fra EU-Parlamentet, Polen, Sverige og Danmark til en diskussion om, hvordan trafikken mellem Ystad og Polen kan få højere prioritet i EU, og hvordan den europæiske transportkorridor Baltic-Adriatic Corridor - som i dag slutter i Swinoujscie - kan forlænges til Ystad. Blandt deltagerne var Jeppe Kofod (S), gruppeformand for Socialdemokratiet i EU-Parlamentet.- Kigger man på kortet over transportkorridorer i EU, er det som om, jerntæppet ikke rigtigt har løftet sig i Østersøen. De nuværende korridorer binder ikke Skandinavien, Baltikum og Polen tæt nok sammen. Dermed snyder vi os selv for vækst, arbejdspladser og investeringer. Derfor er det her et vigtigt initiativ, der vil gavne både i Ystad og Bornholm, siger Jeppe Kofod.Trafikken mellem Ystad og Polen er vokset kraftigt de seneste år. I 2016 blev der sat nye rekorder med blandt andet en stigning i antal lastbiler med 13 procent og gods med 16 procent. På grund af udviklingen mener Ystad Havn, at den europæiske transportkorridor Baltic-Adriatic Corridor bør forlænges til Ystad og Skandinavien.



- Vi arbejder for, at trafikken mellem Ystad og Polen får højere prioritet i EU, og dagens diskussion var et skridt i den rigtige retning. Det vil være et vigtigt signal og betyde utroligt meget for vores region inklusiv Bornholm, hvis Baltic-Adriatic Corridor blev forlænget til Ystad og Skandinavien, siger Björn Boström, der er administrerende direktør i Ystad Havn.







