Torsdag 20. april 2017 kl: 16:06

Region Nordjylland, NT og Nordjyske Jernbaner overtager officielt den regionale togdrift i Nordjylland fra DSB 6. august. Det sker på strækningen fra Skørping til Frederikshavn

Overtagelsen sker på forsøgsbasis, hvor Region Nordjylland over en femårig periode får bevilget 64,5 millioner kroner årligt fra DSB’s budget

Nordjyske Jernbaner bliver togoperatør på de regionale jernbaner, hvorimod NT primært skal stå for kundehåndtering og markedsføring samt det administrative arbejde for den samlede kollektive trafik.

Af: Redaktionen Billetsamarbejdet mellem NT og Vendsyssel Teater træder officielt i kraft søndag 6. august i år, når NT og Nordjyske Jernbaner overtager togdriften i Nordjylland fra DSB.- Vi glæder os til at få sat gang i samarbejdet med Vendsyssel Teater, og vi er stolte over at kunne gå forrest i at skabe synergieffekter mellem den kollektive trafik og nordjyske kulturinstitutioner, siger Mette Henriksen, der chef for salg og kunder hos NT.- Som kollektivt trafikselskab er vi til for kunderne - og det er klart, at med overtagelsen af togdriften i regionen får vi en unik mulighed for at kunne møde vores kunders mobilitetsbehov på langt flere fronter end tidligere, hvilket blandt andet vil komme til udtryk i senere togafgange til glæde for teatergængerne.Hos Vendsyssel Teater ser man også meget frem til det forestående billetsamarbejde med NT, som man mener giver helt nye muligheder for de nordjyske teatergængere:- Det er en super god aftale, der giver os nogle fremragende rammer for at kunne indfri vores vision om at være hele regionens teater, siger teaterdirektøren for Vendsyssel Teater, Lars Sennels.Helt konkret betyder billetsamarbejdet med NT, at Vendsyssel Teater kan udvide sit servicetilbud til at omfatte meget mere end blot gratis garderobe.- Med den her aftale bliver vi i stand til at levere et endnu højere serviceniveau til vores kunder, hvor vi kan tilbyde en nærmest komplet kundeoplevelse, fra de går ud af hoveddøren fra bopælen, til de skal hjem igen efter en god aften i teatret, siger Lars Sennels.Ifølge Lars Sennels rummer samarbejdet også store perspektiver for både den kollektive trafik såvel som for det nordjyske kulturliv generelt.- Det er min generelle holdning, at vi alle bør blive bedre til at lade bilen stå og benytte den kollektive trafik i langt højere grad, end vi gør i dag. Derfor er det jo positivt, at NT er fuldt fokuseret på at gøre den kollektive trafik mere tilgængelig for folk. Derudover håber vi selvfølgelig også på, at den øgede tilgængelighed vil få flere nordjyder til at benytte sig af de mange gode kulturelle tilbud i regionen, siger teaterdirektøren.Hos NT forudser man også, at samarbejdskonceptet med Vendsyssel Teater kan udvides til andre nordjyske kulturinstitutioner.- Vi håber, at dette samarbejde kan blive et af flere lignende i fremtiden, således at vi i fællesskab kan styrke kulturlivet i Nordjylland ved at gøre det nemt og bekvemt at komme rundt i hele regionen, siger chefen for salg og kunder hos NT, Mette Henriksen.