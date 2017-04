Polske busser skal kører i Holland

Torsdag 20. april 2017 kl: 15:39

Af: Redaktionen De 40 nye led-busser, der skal leveres i slutningen af året, har alle motorer fra hollandske DAF, der lever op til gældende Euro 6-norm. Busserne skal sættes ind i den kollektive trafik i området Amstelland-Meerlanden syd for Amsterdam.På nuværende tidspunkt er Solaris på markedet i 30 lande. Med den nye ordre og en igangværende ordre om levering af busser i Luxembourg, kommer antallet op på 32.Solaris har siden starten for 20 år siden leveret omkring 15.000 enheder til busoperatører i over 600 byer.













