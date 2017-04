Transportkorridor i Helsingør Kommune skal nedlægges

Torsdag 20. april 2017 kl: 14:43

Af: Redaktionen Helsingør Kommune har gennem længere tid presset på for at få VLAK-Regeringen og Folketinget til at sløjfe denne del af korridoren. I maj sidste år skrev Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, til daværende erhvervsminister Troels Lund Poulsen for at gøre ham opmærksom på ønsket.









Transportkorridoren har begrænset muligheden for at udvide Helsingørs byzone og har været den største hindring i forhold til at gøre det eksisterende byggeri ved kolonihaveområdet Julianelund lovligt i forhold til helårsbeboelse, sådan som beboerne i området har ønsket det.





- En transportkorridor trumfer alle ønsker om planlægning, og det har derfor længe været et ønske at få ophævet den del af korridoren, der alligevel ikke skal bruges til en fast forbindelse. Nu bliver denne del ophævet, hvilket vi er meget glade for. Dermed får vi mulighed for at arbejde for at få inddraget f.eks. Julianelund i byzone. Så længe der eksisterer en transportkorridor, der løber lige gennem området, har alle involverede myndigheder sagt, at det ikke er muligt at lovliggøre den nuværende anvendelse, siger borgmester Benedikte Kiær.





Der er stadig forhindringer

Selvom den sløjfede transportkorridor var den væsentligste forhindring for at lovliggøre det eksisterende byggeri og gøre det muligt at bo der hele året, så er der stadig nogle forhindringer, der skal fjernes - eksempelvis at Staten tillader, at området overføres fra landzone til byzone.





Desuden er der eksisterende skovbyggelinje, som også kan være en udfordring, da Julianelund ligger inden for Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje. Helsingør Kommune forventer dog, at det vil være et mindre problem, hvis staten udviser velvilje til at få byggeriet gjort lovligt.





- Det er vores vurdering, at der er brug for, at vi laver en lokalplan, der overfører området fra landzone til byzone, da der jo bliver tale om et større boligområde. Derfor går vi nu i dialog med Erhvervsstyrelsen om det, og vi mener, at vi har gode argumenter. Ikke mindst fordi byggeriet allerede nu ligger op ad eksisterende byzone, og der ikke er tale om en bar mark men et areal, der allerede er taget i brug. Men jeg vil godt understrege, at det ikke er gjort ved et snuptag. Vi har stadig et stykke arbejde foran os, og vi er afhængige af statslig velvilje, siger Johannes Hecht-Nielsen, der er formanden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i Helsingør Kommune.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.