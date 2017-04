Enhedslisten kan se et flertal for store bøder for ugehvil i førerhuse

Torsdag 20. april 2017 kl: 12:01

Af: Jesper Christensen - Forslaget tager først og fremmest sigte på at komme de kummerlige vilkår til livs, som bydes de tusinder af øst-chauffører, der tilbringer uger og måneder på de europæiske landeveje, uden at komme hjem til familien, og som er henvist til elendige sanitære faciliteter på rastepladser og små holdepladser, lyder det fra Henning Hyllested.







Han peger videre på, at forslaget også vil være et alvorligt slag mod systematisk cabotagekørsel, som bliver udført med lastbiler, hvor der er bulgarske, rumænske og andre østlandes chauffører bag rattet, og som også involverer udflagede lastbiler fra danske transportvirksomheder.









Henning Hyllested har foreslået Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Alternativet og SF at være medforslagsstillere til ændringsforslaget og har torsdag aften modtaget positive tilbagemeldinger fra partierne.

Derfor kan Henning Hyllested se et flertal for ændringsforslaget, som skal gøre op med den ulovlige praksis med at bruge førerhusene til det påbudte ugentlige hvil.









Henning Hyllested peger på, at både arbejdsgivere og chauffører har efterlyst tiltag, der gør op med den den ulovlige praksis.





Henning Hyllested foreslår som udgangspunkt et bødeniveau i samme størrelsesorden som i Frankrig og Belgien (30.000 euro - cirka 223.000 kroner), men en model, som i Tyskland, hvor bødestørrelsen bliver opgjort efter antal timer, chaufføren har overnattet ulovligt i sit førerhus, kan også være en mulighed.







