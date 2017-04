DAF’en skal kunne lidt af hvert

Onsdag 19. april 2017 kl: 12:58

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede trækker, der er leveret med det automatiserede gearskiftesystem AS-Tronic, har en 12,9 liters motor, der yder 510 hk. Førerhuset er et Super Space Cap førerhus med lygteenheder i kofanger med kombineret tågelygte- og kurvelysfunktion. Bag på førerhuset er der to pulverslukkere, mens der er monteret rotorblink på taget, LED-arbejdslys øverst på førerhuset bagerste kant, og slingrelygter bagerst.Inden for i kabinen er der blandt andet Luxury Air førersæde med høj ryg, justerbar skulderstøtte og med to varmeindstillinger og køleskabsskuffe på 42 liter under den nederste køje.Den nye tre-akslede trækker er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.