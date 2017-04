Scania tog grøn pris med 450 heste

Tirsdag 11. april 2017 kl: 17:29

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Prisen er baseret på sammenlignende test af fire lastbil-trækkere med totalvægte på op til 40 ton, som de to medier har gennemført. Her kørte Scania R 450 Highline hjem med et gennemsnitsforbrug på 23,7 liter pr. 100 km - eller 4,22 km pr. liter.I efteråret 2016 blev den nye Scania-generation kåret som Truck of the Year 2017.