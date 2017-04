Politiet har beslaglagt en rumænsk lastbil

Mandag 10. april 2017 kl: 14:03

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Chaufføren kørte i en ældre lastbil med en analog fartskriver med skiver, hvor en nål tegner en graf over lastbilens hastighed, køretid, hviletid og pauser.Da han skulle vise skiver for de seneste 28 dage, fik politiet tre skiver og en ferieerklæring som dokumentation for, at lastbilen havde holdt stille, mens chaufføren var på ferie i Rumænien.Da politiet undersøgte lastbilen og chaufførens forhold nærmere, blev det klart, at chaufføren gennem de seneste fire uger havde kørt gentagne gange i Danmark. Chaufføren blev derfor anholdt for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om afgivelse af urigtige oplysninger.Chaufføren erkendte under en efterfølgende afhøring, at han havde kørt i lastbilen de seneste uger og ikke havde holdt ferie i hjemlandet som tidligere påstået. Chaufføren blev løsladt sent fredag aften.Da han ikke kunne betale en sikkerhedsstillelse i sagen på 156.000 kroner, beslaglagde politiet lastbilen. Derfor måtte chaufføren rejse hjem til Rumænien på anden vis.Den endelige straf til chaufføren skal afgøres af Retten i Kolding 15. august.