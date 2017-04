Politiet sender fartbøder til lovlydige vognmænd

DANSKE BUSVOGNMÆND:

Fredag 7. april 2017 kl: 14:47

Af: Redaktionen Flere medlemmer af Danske Busvognmænd har siden 1. marts henvendt sig til sekretariatet og vist bøder, som politiet har udskrevet, forde de har kørt 100 km/t på danske motorveje i busser med Tempo 100-tilladelser, som netop tillader busserne at køre op til 100 km/t.Bøderne bliver udskrevet, fordi politiet ikke kan se, om bussen har en tempo-100 tilladelse, når bussen kommer kørende. Så bussen bliver foreviget, og politiet udskriver en bøden. Dermed bliver et større bureaukratisk arbejde sat i gang, fordi politiet ikke i alle tilfælde kan se, om bussen har en tempo-100 tilladelse.Ifølge Danske Busvognmænd har Rigspolitiet øjensynligt givet udtryk for problemer med håndteringen af busserne på motorvejene i forbindelse med fartkontrol med fotovogne.- Det skal bare ikke betyde, at politiet nu kan tage en hel branche som gidsler, og vi har derfor krævet en løsning inden påske, siger administrerende direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard.Han peger på, at ingen medlemmer skal betale bøder for at have kørt over 80 km/t i busser, der med med Tempo 100-tilladelser lovligt må køre 100 km/t på motorvejene.