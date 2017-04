- Jernbane langs grænser har ligget ubrugt hen i snart 15 år

Fredag 7. april 2017 kl: 13:34

Af: Redaktionen Formålet med høringen er at få afdækket, om det er relevant og hensigtsmæssigt at nedlægge banen mellem Tønder og Tinglev. Efter høringen træffer transport-, bygnings- og boligministeren beslutning om, hvorvidt banen skal nedlægges eller ej. Bliver det besluttet at nedlægge banen, er det Banedanmark, der foretager den formelle nedlæggelse.





Høringen er åben for alle, og den kan findes på Høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk. Høringssvar skal sendes til Banedanmarks

direktionssekretariat på e-mail - dir-sek(snabel-a) bane.dk.



Om Banen mellem Tønder og Tinglev

26,7 kilometer enkeltsporet jernbane mellem Tønder og Tinglev

Persontransporten ophørte i 1971

Godstrafikken ophørte i 2002

Sporskifterne i både Tønder og Tinglev er fjernet og erstattet af sporrammer

Banen er ikke blevet vedligeholdt siden 2002

Banedanmark oplyser, at jernbanen mellem Tinglev og Tønder er i meget dårlig stand. På en stor del af strækningen er skinnerne omkring 100 år gamle, og de er slidt i en grad, så de ikke længere kan bruges..Sporskifterne i Tinglev og Tønder er fjernet, så der er ingen forbindelse med det øvrige jernbanenet. Flere steder på strækningen er overkørslerne blevet asfalteret over, andre steder er skinnerne taget op for at sikre en sammenhængende vejbelægning.Trafikstyrelsen udgav i 2009 rapporten "Screening af havneforbindelser og restbaner". Her står der, at det vil være nødvendigt med en total sporombygning for at genoprette togdriften på strækningen, og at dette vil beløbe sig til 225 millioner kroner. Hertil kommer udgifter til nyt signalsystem.