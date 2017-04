Vejdirektoratet indstiller linjeføring A til motorvej mellem Næstved og Rønnede

Fredag 7. april 2017 kl: 12:53

Ved Holme-Olstrup flyttes motorvejen cirka 100 meter længere mod nord. Det vil gøre motorvejen en lille smule længere men samtidig nedbringe støjgenerne i den nordlige del af byen

I Hesede Skov anlægges den eksisterende landevej Rute 54 som en 2 minus 1-vej i stedet for en cykelsti. Derved vil man opnå den fordel, at landbrugskøretøjer kan benytte vejen

Slettehavevej ved krydsning af motorvejsramperne til Sydmotorvejen foreslås lukket

Af: Redaktionen I forhold til den oprindelige linieføring er der dog medtaget nogle forslag til ændringer i forlængelse af den offentlige høring:Vejdirektoratet skønner, der vil komme til at køre mellem 17.000 og 20.000 biler i døgnet på en ny motorvej i forslag A, og den vil aflaste den eksisterende Rute 54 med mindst 10.000 biler dagligt.Prisen for motorvejen - med de ovenstående ændringer - vil ligge på 1.560 millioner kroner i 2017-priser, og den vil have en samfundsøkonomisk forretning på 3,9 procent.Forud for indstillingen har Vejdirektoratet foretaget en såkaldt VVM-undersøgelse. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Vejdirektoratet har blandt andet undersøgt linjeføringernes indvirkninger på naturen og lokalmiljøet, ligesom de arealmæssige konsekvenser er blevet vurderet.

- Dialogen med de lokale borgere og virksomheder har haft stor værdi for os, og den har været medvirkende til nogle af de konkrete ændringer, som vi har indarbejdet i det forslag, som vi nu indstiller, siger projektchef Ulrik Larsen fra Vejdirektoratet.Interesserede kan læse mere om projektet med en motorveje mellem Næstved og Rønnede på Sydsjælland her:

