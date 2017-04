Arbejdstilsynet får ny direktør

Fredag 7. april 2017 kl: 11:53

Af: Redaktionen Søren Kryhlmand er 39 år og i dag afdelingschef for Koncerncenteret i Beskæftigelsesministeriets departement. Han har tidligere haft ansvaret for arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet både som afdelingschef og kontorchef, ligesom han har været afdelingschef for arbejdsret, jura og det internationale område. Søren Kryhlmand kom til Beskæftigelsesministeriet i 2008 efter en fortid i Økonomi- og Erhvervsministeriet.- Arbejdstilsynet har stor betydning for danskernes arbejdsliv og for arbejdspladser overalt i Danmark. Derfor er det en både spændende og vigtig organisation, som jeg nu bliver en del af, og det glæder jeg mig meget til. Jeg glæder mig særligt til at møde Arbejdstilsynets dygtige medarbejdere og sammen med dem arbejde for at skabe et godt arbejdsmiljø i Danmark, siger Søren Kryhlmand, der tiltræder sit nye job 24. april.Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) peger på, at med udnævnelsen af Søren Kryhlmand får Arbejdstilsynet en direktør, der kender Arbejdstilsynet, og som derfor også kender styrker og udfordringer i organisationen.- Med sin viden om både arbejdsmiljøområdet og arbejdsskadeområdet er han den helt rigtige til at sætte en ny retning for Arbejdstilsynet, siger ministeren og fortsætter:- Det er en stor og nødvendig opgave, og jeg har tiltro til, at Søren Kryhlmand kan løfte den til gavn for arbejdsmiljøet og for medarbejderne i Arbejdstilsynet.