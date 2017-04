Transportmand sælger sit livsværk

Fredag 7. april 2017 kl: 11:43

Af: Jesper Christensen

System Transport har i dag hovedsæde på Transportcenter Alle i Herning og en stor afdeling i Øm på Sjælland. Derudover har System Transport afdeliger i Polen og Tyskland.









- Det har været en spændende rejse med System Transport og en fantastisk tid i mit liv. Jeg er fyldt 70 år, og tiden går, og jeg synes faktisk, at den går stærkere og stærkere, så derfor syntes jeg, at tiden var moden til et skifte på ejerfronten og kommandobroen, siger John Øholt.









Han peger på, at det har været vigtigt for ham, at System Transport og alle medarbejdere vil fortsætte under et stærkt og professionelt hold.





- Det synes jeg, at vi har fundet i Tony Jakobsen og Industri Udvikling. Det er folk med en stærk baggrund, både fagligt og økonomisk, der vi drive og udvikle virksomheden videre med kunden og medarbejderne i fokus, og det har jeg det rigtigt god med, siger John Øholt.









John Øholt forlader ikke System Transport helt, da han fortsætter som medlem af bestyrelsen. Han vil nok ikke være på virksomheden dagligt, men han siger, at han stadig vil være tæt på - og ikke længere væk end et telefonopkald.









Tony Jakobsen, der er den nye administrerende direktør i transportvirksomheden på Transportcenter Alle i Herning, understreger, at System Transport skal føres videre i den ånd og den gode kvalitet, som man i dag kender System Transport for både over for kunder og medarbejdere.









- Jeg er meget glad og stolt over, at John Øholt har valgt at overdrage tøjlerne til os, siger han og fremhæver, at det er en stor og meget veldrevet virksomhed, han og Industri Udvikling overtager.









Om Industri Udvikling:

Industri Udvikling er en investeringsfond, der er ejet af AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Fagbevægelsens Erhvervsinvestering A/S. Pensionskassen for Børne- og ungdomspædagoger og Sampension Private Equity K/S.









Industri Udvikling er med i flere underselskaber "K/S", hvor der deltager andre investorer, pensionskasser og fonde.









her: Interesserede kan se mere om Industri Udvikling

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.