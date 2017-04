Hedensted-vognmand har hentet nye trailere i Hedensted

Fredag 7. april 2017 kl: 10:49

Af: Redaktionen Trailerne bygger på et letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.

Gardinopbygningerne har fast tag med presenning, seks forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 32 alu-brædder.

Trailerbundene, der er belagt med 3/5 mm ståldørkplade monteret på 28 mm hårdttræsplanker, TÜV-godkendt til 9.000 kg.





I hver kantskinne er der monteret 13 binderinge, ligesom trailerne har tre gange seks sokler, der flugter på tværs. Trailerne er hver leveret med 12 kæpstokke, der passer i soklerne.



Bagerst er der monteret ZHD lifte med 2.000 mm stålplade og løftekapacitet på 2.500 kg.





Trailerne, der er luftaffjedrede og har skivebremser, er leveret af Anders Larsen hos Lastas i Hedensted.





AutoBude A/S blev grundlagt i 1950 af Svend Ibsen, som i 1991 solgt sin forretning til Orla Pedersen. I 1996 overtog Brian Pedersen forretningen. AutoBude A/S har domicil og lagerhotel i Hedensted og en afdeling i Greve. Ud over transport af gods på paller i Danmark og Europa tilbyder AutoBude også firma- og kurérkørsel.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.