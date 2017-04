28-årig hollandsk chauffør fik en betinget fængelsstraf plus bøde

Torsdag 6. april 2017 kl: 16:39

Af: Redaktionen Sagen startede, da chaufføren 22. august sidste år blev standset ved Hedensted af politifolk fra Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi. Politiet undersøgte oplysninger fra lastbilens takograf, som blandt andet måler køre- hviletiden.- Ved at undersøge takografen fandt politiet frem til, at der var uoverensstemmelser omkring, hvor langt han havde kørt den pågældende dag, og at han sidst havde taget sit førerkort ud i Holland. Derfor foretog de yderligere undersøgelser, siger specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi.Ved denne undersøgelse viste det sig også, at chaufføren havde et ekstra førerkort, som tilhørte en anden chauffør.Den 28-årige chauffør endte med at blive tiltalt for i alt 28 forhold, der alle omhandlede overtrædelser af reglerne om misbrug af førerkort og overtrædelser af køre- hviletiderne fra august 2016. De ni af forholdene var overtrædelse af straffelovens paragraf 174, der omhandler personelfalsk, hvilket vil sige, det at nogen gør brug af et officielt dokument, der tilhører en anden.Chaufføren, der erkendte alle forhold, forklarede i Retten i Horsens, at han havde lavet overtrædelserne for at komme hurtigere hjem til sin familie.Den 28-årige chauffør modtog dommen.Ved samme retsmøde blev den hollandske vognmand idømt en bøde på 138.000 kroner for arbejdsgiveransvaret for chaufførens overtrædelser.Vognmanden var ikke mødt op, og det vides ikke, hvordan han forholder sig til dommen.