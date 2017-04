Borgere i Syddanmark fører i kampen om at være bedst til skilte

Onsdag 5. april 2017 kl: 14:00

Om skilte og test

Vejskilte-testen er udviklet i samarbejde med Rigspolitiet, FDM og Dansk Kørelærer-Union

De ni vejskilte, der indgår i testen, er de vejskilte, som danskerne har sværest ved at forstå, viser Vejdirektoratet målinger, der er baseret på brugerundersøgelser og input fra myndigheder

I testen bliver der spurgt ind til de ni vejskiltes betydning. Vejskiltene refererer til regler om forbud eller oplysning

I Danmark har vi omkring 300 forskellige vejskilte

I 2016 blev der introduceret 17 nye vejskilte

Af: Redaktionen - Det er naturligvis godt gået af region Syddanmark. Men alle regionerne er faktisk godt med i opløbet om at være bedst til at forstå vores vejskilte. Jeg håber, at folk i de forskellige dele af landet vil give Syddanmark kamp til stregen og forsøge at skubbe dem af tronen. Testen er stadig åben, så man kan hjælpe sin region til det bedst mulige resultat, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i VejdirektoratetGennemgående klarer mænd sig en smule bedre end kvinder i skiltetesten. Men danskerne kan stadig nå at melde sig ind i kampen om skiltetronen.Interesserede kan tage testenMålinger viser, at mange bilister har problemer med at forstå betydningen af en række vejskilte, og det kan potentielt skabe farlige situationer i trafikken. Derfor har Vejdirektoratet lanceret ”Skilt med det”, som er en kampagne, hvor man kan afprøve ens evner i vejskilte og afsløre for venner og bekendte, om man er “skiltekonge” - eller “skiltenar”.Som en del af kampagnen sender Vejdirektoratet en ud på en virtuel køretur, hvor man møder forskellige skilte. Svarer man rigtigt, bliver man belønnet med snacks til køreturen eller lir til bilen. Svarer man forkert, kan det være, at politiet kommer efter en. Til slut afgøres det, om man er en skiltekonge eller en skiltenar, og man kan dele resultatet på Facebook.Læs også:





