Vognmændene beskæftiger flere

Onsdag 5. april 2017 kl: 11:24

Store byggerier driver væksten

Af: Redaktionen Beskæftigede, fragtvognmænd og rørtransport. Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret. (Kilde: Danmarks Statistik og ATL, sidste observation er fjerde kvartal 2016)Antallet af ansatte i transportbranchen steg med over 700 personer fra tredie kvartal til fjerde kvartal 2016. Ved udgangen af året var over 28.800 personer beskæftiget i transportbranchen, hvilket var 1.500 flere ansatte end året før.Det er arbejdsgiverorganisationen, ATL, der har lavet opgørelsen ud fra tal fra Danmarks Statistik.- Siden finanskrisen har der været en svag stigning i antallet af ansatte. Nu ser det ud til, at væksten er kommet op i et højere gear. Det er yderst positivt, men det er endnu en advarsel om, at vi skal gøre en indsats for at tiltrække folk til branchen, siger Lars William Wesch, der er direktør i ATLVirksomheden P.K. Justesen fra Korsør er en af de virksomheder, som har haft brug for mere arbejdskraft. Gennem det seneste år har virksomheden både ansat flere medarbejdere og faste underleverandører.- Der er mange store byggerier i gang i Danmark, som skal have leveret materialer og kørt jord væk. Vores kunder inden for byggeriet har fået mere at lave, og samtidig har vi fået flere nye kunder, siger administrerende direktør Henrik Justesen.Det er lykkedes P.K. Justesen at finde de medarbejdere, som de har brug for. Men ifølge Henrik Justesen er der stor efterspørgsel hele vejen rundt i branchen, og der er kamp om de gode medarbejdere. Løsningen har blandt andet været at samarbejde med det lokale jobcenter om at finde folk, der har haft brug for hjælp til at komme i gang på arbejdsmarkedet.- Vi har fået flere gode medarbejdere på den måde. Hvis de er gjort af et godt grundstof, vil vi gerne hjælpe dem i gang, og jobcentret er klar til at betale for et stort kørekort, siger Henrik Justesen.I slutningen af 2016 spurgte ATL sine medlemmer om forventningerne til fremtiden. Over hver fjerde virksomhed forventede, at de ville få brug for flere medarbejdere, end de har i dag.