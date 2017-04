Forundersøgelse af en østlig ringvej med havnetunnel bliver sat i gang

Onsdag 5. april 2017 kl: 11:08

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen En østlig ringvej kan binde det overordnede vejnet sammen øst om København og aflaste biltrafikken i de centrale bydele og på det øvrige vejnet. Ringvejen vil også kunne betjene nye byudviklingsområder tæt på centrum og forbedre adgangen til Københavns Havn og Københavns Lufthavn.Det forventes at tage omkring to år og koste 24 millioner kroner at gennemføre forundersøgelsen. Den vil efterfølgende kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet.Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fremhæver, at der er oplagte private interesser i en østlig ringvej.- Vi får nu testet, om det giver mening at gennemføre projektet som et offentligt privat-partnerskab, siger han og fortsætter:- Det bliver også interessant at se, hvor meget af projektet der kan finansieres ved brugerbetaling, grundværdistigninger og andre indtægter. Jeg ser frem til at drøfte projektet med parterne, når undersøgelsen er afsluttet.Interesserede kan læse mere om den østlige ringvej i København