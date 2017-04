Sms fortæller, hvornår stålet kommer

Onsdag 5. april 2017 kl: 10:55

Nemmere planlægning

Sms med høj hit-rate



Af: Redaktionen Baggrunden for sms’servicen er, at det en stor hjælp, at man ved, hvornår stålet kommer, når man står på byggepladsen eller i produktionen og skal bruge noget stål. Ved man, hvornår lastbilen med stålet kommer, kan man udnytte tiden og mandskabet optimalt.Mulighed for at blive varslet på sms har stålforbrugende virksomheder i Jylland og på Fyn haft det seneste halvandet års tid. Nu er servicen blevet udvidet til også at gælde Sjælland.Med sms-advisering, som den gratis tjeneste hedder, får man hver morgen ved sekstiden besked om, hvornår stålet er fremme. Er lastbilen mere end en halv time forsinket - eksempelvis på grund af trafik, sender systemet automatisk en ny sms med det nye ankomsttidspunkt.Over 250 af Lemvigh-Müllers kunder i Jylland og på Fyn benytter sig i dag af sms-servicen. En af dem er indkøber Allan Fibiger fra Skandia Laser i Hørning.- Jeg kan give folkene i produktionen besked, hvis der for eksempel opstår en forsinkelse, så de kan udnytte tiden og sætte noget andet i gang. Tidligere brugte vi tid på at ringe til Lemvigh-Müller for at høre, hvornår lastbilen var fremme. Vores planlægning er nu blevet nemmere, siger han.Michael Lichtenberg Crone, der er indkøbs-, logistik- og produktionsdirektør hos Lemvigh-Müller, håber, at sjællandske bygge- og industrivirksomheder vil tage lige så godt imod sms-servicen som deres jyske og fynske kollegaer.- I Jylland og på Fyn har vi haft en flot hit-rate på ca. 90 procent på vores forventede leveringstider, og vi regner med, at det samme sker på Sjælland. Vi er glade for, at vi med sms-advisering kan give stort set alle vores kunder i landet bedre mulighed for at planlægge deres arbejdsdag. Når man for eksempel står og skal bruge noget armeringsnet til et støbning, er det ikke ligegyldigt, om det kommer klokken 9 eller klokken 12, siger han.Miljøet vinder også Michael Lichtenberg Crone glæder sig også over, at sms-servicen er med til at nedbringe lastbilernes CO2-udledninger.- Tjenesten er hægtet op på lastbilernes navigationssystem, Fleetboard, og kan ud fra aktuelle trafikforhold, hastighed og fastsat tid til aflæsning beregne, hvornår lastbilen er fremme hos kunderne. Det betyder, at systemet vælger den korteste rute, og det sparer CO2. Vi kan se, at vi har reduceret vores udledninger med tæt på 25 procent, så ud over at det er en god service, skåner vi også miljøet, siger han.





