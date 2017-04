Flere chauffører kører med brændstof-coach

Af: Redaktionen - Lige nu er der på verdensplan omkring 40.000 af Scania’s kunders chauffører, som bliver coachet, hvilket er en stigning på 30 procent på kun et år. I Danmark er dette tal lige nu ca. 600 chauffører, siger salgsdirektør for Scania Danmark, Anton Freiesleben.Ud over chauffør-træning tilbyder Scania også løbende registrering og opfølgning af eksempelvis brændstofforbrug og kørestil via Ecolution by Scania-konceptet, som er en meget omfattende og effektiv løsning til at reducere CO2-udledning, udgift til brændstof og forbedring af oppetiden.Brugen af Ecolution by Scania-konceptet steg på verdensplan med 37 procent i 2015. I gennemsnit har Scania globalt set bidraget til en reduktion i brændstofforbruget og CO2-udledningen på 12 procent på de kunder, som er skiftet til en Ecolution-løsning. Danske kunders besparelse er i gennemsnit 16 procent.- For os er det et klart bevis på, at bæredygtig transport og rentabilitet sagtens kan gå hånd i hånd, siger Anton Freiesleben.