- Flere vælger busser og lastbiler til alternative brændstoffer

Onsdag 5. april 2017 kl: 10:14

Af: Jesper Christensen Sammenlignet med 2015 er der tale om en fremgang på 187,5 procent fra 32 gasdrevne busser og lastbiler i 2015 til 92 i 2016. Det er især de seneste par år, der er blevet indregistreret gasdrevne busser og lastbiler. Ifølge den statistik, De Danske Bilimportører fører, er der siden 1. januar 2006 og frem til og med 31. marts blevet indregistreret 225 gasdrevne busser og lastbiler. I marts i år leverede MAN eksempelvis 41 gasbusser til Arriva.Scania i Danmark oplyser, at Scania ind til i dag har leveret 5.000 gasdrevene busser og lastbiler.





Mærke Periode Periode året før Ændring, Antal Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 46 50,0 % 18 56,2 % 155,6 % Scania 40 43,5 % 13 40,6 % 207,7 % Iveco 6 6,5 % 1 3,1 % 500,0 % Total 92

32

187,5 %

I Danmark havde Scania en markedsandel i 2016 på 43,5 procent, mens konkurrenterne hos Mercedes-Benz havde en markedsandel på 50,0 procent, mens den tredie leverandør af gasdrevne busser og lastbiler i 2016 fik en markedsandel på 6,5 procent. Alle tre mærker gik i 2016 frem i forhold til 2015.- Efterspørgslen på køretøjer til bæredygtig transport er flot stigende og det samme gælder for serviceydelser, der supporterer vognmænd og flådeejere til at reducere brændstofforbruget, CO2-udledningen samt omkostningerne forbundet med brændstofforbruget, siger salgsdirektør for Scania Danmark, Anton Freiesleben.Scania har været beskæftiget med udvikling og produktion af køretøjer til kørsel på alternative brændstoffer i mere end 25 år.