Dieseldrevet bil skal køre med gas

Tirsdag 4. april 2017 kl: 16:26

Af: Redaktionen Den nye lastbil skal køre gasflasker ud i sommerhusområder. Den er opbygget med specielt lad og lift til gasflaske-transport hos Fyns Karrosseri Byg.Den nye lastbil er finansieret med en finansiel leasing aftale via Scania’s finansieringsselskab Scania Finans.Den finansielle leasing-aftale betyder, at Ole’s Olie betaler for at bruge bilen med en fast leasingydelse pr. måned. Når løbetiden nærmer sig sin afslutning, får virksomheden mulighed for at købe lastbilen til en favorabel restværdi.