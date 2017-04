Fiskeeksportør får to af de nye fra Sverige

Af: Redaktionen I starten af 1960’erne var noget af det mest avancerede, en eksportchauffør kunne få at køre i, en Scania-Vabis LB76. I dag er det Scanias nye R- og S-serie, der er toppen af poppen, og Skagerak har været med hele vejen. For nylig leverede Stiholt den første af to nye R 450 A4x2 trækkere til Skageraks flåde på i alt syv Scania eksportbiler, og om kort tid følger den næste.Bilerne er opbygget af Stiholt i Hjørring med 1.000 liter brændstoftank i venstre side og værktøjskasser skjult bag de fabriksmonterede sideskørter i højre side samt fuld alu-dørk, høj galge med videre. Drivlinen hører til blandt markedets mest økonomiske og effektive med 13-liters 6-cylindret Euro 6-rækkemotor på 450 hk med ren SCR-teknologi, 14-trins gearkasse med integreret retarder og automatisk Opticruise gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagtøj.Bilerne er udrustet med en række sikkerhedsudstyr i form af ACC afstandsradar til de forankørende, AEB nødbremsesystem, EBS elektronisk bremseregulering m. skivebremser, LDW, dæktryksovervågning, ESP elektronisk stabilitetsprogram, Hill Hold igangsætningssystem, LED forlygter med kurvelys, LED tågelygter integreret i fronten og LED spotlygter integreret i taget.Lige som Skagerak har haft fokus på effektivitet og sikkerhed, er der også lagt vægt på komfort og udstyr i førerhuset. De nye R 450’ere er udstyret med premium-stole med integreret ventilation, termo-sideruder, komplet læderinteriør, ekstra oliefyr, parkerings-cooler integreret i klimaanlæg, komplet infotainment-system med integreret navigation, køleskab, kaffemaskine med mere.