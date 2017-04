Scania er klar med sit moderniserede anlæg i Horsens

Tirsdag 4. april 2017 kl: 14:26

Åbningstiderne i Horsens:

Mandag til torsdag fra kl. 7:00 - 20:30

Fredag fra kl. 7:00 - 17:00

Lørdag fra kl. 7:00 - 14:00

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi er blevet en anelse forsinket med hele byggeriet, men vi er klar til at møde vores kunder, siger afdelingschef Joos Gregersen.Per Timmermand og hans team fra Vejle er alle flyttet til Horsens, og Scanias uddannelsescenter for mekanikere, som hvert år afholder 1.200 uddannelsesdage for Scanias autoriserede værksteder, er ligeledes flyttet fra Vejle til forbedrede forhold i Horsens.- Vi håber, at vores kunder vil synes godt om de mange forbedringer, som vi har foretaget i forbindelse med ombygningen af Horsens-værkstedet - blandt andet de udvidede åbningstider, siger Joos Gregersen.Scania har efter lukningen af anlægget i Vejle tre store værksteder i Trekant-området - de ligger i Horsens, Fredericia og Kolding.