Beton-leverandør valgte svensk

Tirsdag 4. april 2017 kl: 14:19

Om Unicon

Unicon producerer og leverer beton på byggepladser. Deres produktsortiment udgøres af over 100 betontyper, produktudvikling af beton, rådgivning, beregninger og logistikstyring med bygherre

Af: Redaktionen De 20 nye trækkere, der alle skal transportere færdigmaterialer fra fabrikkerne til byggepladserne, bliver leveret fra Scania i Aarhus i marts og april. Efterhånden, som de bliver leveret, vil de blive fordelt rundt i landet.Unicon har valgt lastbiler med Scanias 6-cylindrede 13-liters rækkemotor, der yder 450 hk og betegnes som meget brændstoføkonomiske. Unicon har allerede oplevet gode resultater, da de sidste år købte et større antal Scania-lastbiler med samme motor.Valget af Scania er i denne omgang også baseret på lastbilernes vægt samt chaufførens arbejdsmiljø, herunder indstigningshøjde og indretningen af førerhuset.Unicon har tilvalgt en Scania Repair- og Maintenance serviceaftale på alle de nye lastbiler baseret på Scanias "Skræddersyet Service"-koncept, som betyder, at serviceeftersyn udføres efter behov og datainput fra den i lastbilen monterede Communicator-boks og ikke efter antal kørte kilometer.- Både valget af motorer og den skræddersyede serviceaftale er i god tråd med Unicons beslutning om at købe det lastbilmærke, som har den bedste Total Cost of Ownership (TCO) - de samlede udgifter, der både direkte og indirekte er forbundet med investering i lastbilerne, siger Scanias Key Account Manager William Madsen.Opbygning af trailer og undervogn er foretaget af Debuf i Belgien.