Svenske lastbiler tegner sig for 55 procent af de nye lastbiler

Tirsdag 4. april 2017 kl: 12:12



Mærke



Periode



Periode året før



Ændring, Antal



Antal



Andel



Antal



Andel



Volvo Trucks



341



30,6 %



331



30,0 %



3,0 %



Scania



272



24,4 %



298



27,0 %



-8,7 %



Mercedes-Benz



224



20,1 %



163



14,8 %



37,4 %



MAN



140



12,6 %



181



16,4 %



-22,7 %



Iveco



69



6,2 %



77



7,0 %



-10,4 %



DAF



55



4,9 %



42



3,8 %



31,0 %



Renault Trucks



13



1,2 %



10



0,9 %



30,0 %



Total



1.114









1.102









1,1 %







Af: Redaktionen De to tyske lastbilproducenter, Mercedes-Benz og MAN, leverede i samme periode henholdsvis 224 og 140 nye lastbiler over 16 ton, hvilket svarer til markedsandele på 20,1 procent og 12,6 procent efter de første tre måneder af 2017 - eller samlet 32,7 procentDermed er der 12,3 procent tilbage til de øvrige tre lastbilmærker, der er aktive i den tunge del af markedet for lastbiler med danske nummerplader på kofangerne.Her har Iveco efter årets første tre måneder med 69 lastbiler opnået en markedsandel på 6,2 procent, mens DAF med 55 har opnået en markedsandel på 4,9 procent og Renault Trucks med 13 har opnået en markedsandel på 1,2 procent.

(Kilde og tabel: De Danske Bilimportører)







© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.